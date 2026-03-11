https://news.day.az/society/1821364.html Пособия и стипендии за март выплатят досрочно Пособия, стипендии, компенсации и адресная помощь за март будут выплачены досрочно. Как сообщает Day.Az, выплаты запланированы на 13 марта. Отметим, что пособия, пенсии, компенсации и адресная помощь являются ключевыми элементами системы социальной защиты Азербайджана.
Пособия и стипендии за март выплатят досрочно
Пособия, стипендии, компенсации и адресная помощь за март будут выплачены досрочно.
Как сообщает Day.Az, выплаты запланированы на 13 марта.
Отметим, что пособия, пенсии, компенсации и адресная помощь являются ключевыми элементами системы социальной защиты Азербайджана. Они предоставляются государством различным уязвимым группам населения - инвалидам, малообеспеченным, семьям с детьми, ветеранам войны - в денежной форме.
Основная цель этих выплат - социальная поддержка, снижение бедности и предотвращение социальных рисков. Выплаты осуществляются Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) и Агентством DOST.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре