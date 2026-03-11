Крупнейшая победа "Сабаха" стала юбилейной в Премьер-лиге

Бакинский клуб "Сабах" достиг важного рубежа, одержав свою 100-ю победу в рамках Мисли Премьер-лиги. Юбилейный успех был зафиксирован в домашнем матче 23-го тура против "Габалы".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги.

Столичная команда отпраздновала это событие разгромом соперника со счетом 7:1. "Сабах", выступающий в Премьер-лиге с сезона 2018/2019, достиг 100 побед в своем 235-м матче. Теперь на счету клуба 52 домашних победы и 48 выездных. Бакинцы стали 14-й командой в истории турнира, сумевшей добиться 100 и более побед.

Напомним, что первая победа "Сабаха" в элитном дивизионе была зафиксирована 12 августа 2018 года, когда команда одержала минимальную победу над "Шамахой" (тогда "Кешля") со счетом 1:0. Нынешний успех против "Габалы" стал не только юбилейным, но и самым крупным в истории клуба.