Наша цель - сделать цифровые технологии более доступными для фермеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на общественных слушаниях на тему "Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы", прошедших в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

Он отметил, что применение технологий искусственного интеллекта в аграрной сфере - это не только технологическое новшество, но и формирование новой модели мышления в управлении сельским хозяйством.

Министр подчеркнул, что проводимые в Азербайджане работы по превращению страны в региональный центр в области искусственного интеллекта и цифровых технологий открывают новые возможности в этой сфере и создают важные перспективы для развития аграрного сектора:

"На следующем этапе наша основная цель - еще больше расширить применение этих технологий, развить существующие модули и сделать их более доступными для фермеров".