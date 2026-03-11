https://news.day.az/society/1821414.html Самые популярные имена новорожденных в Азербайджане Обнародованы самые популярные имена, которые давали новорожденным детям в Азербайджане в феврале 2026 года. Как передает Day.Az, в Министерстве юстиции в ответ на запрос Milli.Az сообщили, что среди мальчиков самым популярным именем стало Угур - его дали 147 детям.
Далее следуют имена: Али (102), Гусейн (100), Миран (93), Рауль (92), Юсиф (85), Омар (62), Айхан (55), Мурад (55) и Фатех (53).
Среди девочек самым популярным именем стало Марьям - в феврале так назвали 121 ребенка. Далее следуют имена Мелиса (101), Алиса (93), Зейнаб (89), Нилай (88), Инджи (81), Айла (80), Захра (79), Айлин (78) и Фатима (75).
