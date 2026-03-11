Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Азербайджан

11 марта Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошту встречали заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.