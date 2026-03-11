https://news.day.az/unusual/1821421.html Названо самое красивое имя в мире Имя София признано самым красивым женским именем в мире. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Blikk, об этом заявил специалист по когнитивной лингвистике из Бирмингемского университета Бодо Винтер. Он пришел к такому выводу после анализа сотен имен с точки зрения их звучания.
Названо самое красивое имя в мире
Имя София признано самым красивым женским именем в мире.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Blikk, об этом заявил специалист по когнитивной лингвистике из Бирмингемского университета Бодо Винтер.
Он пришел к такому выводу после анализа сотен имен с точки зрения их звучания. Винтер объяснил свое решение тем, что имя вызывает положительные ассоциации и хорошо звучит на многих языках.
Так, имя София широко распространено в США, Франции, Испании, Украине, Великобритании и других странах мира.
Интересно, что имя София имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре