Названо самое красивое имя в мире

Имя София признано самым красивым женским именем в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Blikk, об этом заявил специалист по когнитивной лингвистике из Бирмингемского университета Бодо Винтер.

Он пришел к такому выводу после анализа сотен имен с точки зрения их звучания. Винтер объяснил свое решение тем, что имя вызывает положительные ассоциации и хорошо звучит на многих языках.

Так, имя София широко распространено в США, Франции, Испании, Украине, Великобритании и других странах мира.

Интересно, что имя София имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость".