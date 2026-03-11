В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 13:58 по местному времени (14:58 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.