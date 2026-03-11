https://news.day.az/world/1821457.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в 13:58 по местному времени (14:58 по бакинскому времени).
