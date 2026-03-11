Мощный взрыв произошел в Иране после ударов США и Израиля

Огромный огненный гриб образовался в городе Кудс после ударов США и Израиля по иранским военным позициям.

Как передает Day.Az, кадры взрыва опубликованы в социальных сетях.

Сообщается, что, возможно, был поражен нефтяной объект.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.