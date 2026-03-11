https://news.day.az/azerinews/1821520.html Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Yaşama Dəstək” Mərkəzində olublar - FOTO Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzini ziyarət ediblər. AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqlar Mərkəzdə xidmət alan uşaqlarla görüşüb söhbət edib, onların qayğıları ilə maraqlanıblar.
