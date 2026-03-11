Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре «Поддержка жизни»

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Центр "Поддержка жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости встретились и побеседовали с детьми, получающими услуги в Центре, поинтересовались их заботами.