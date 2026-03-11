https://news.day.az/officialchronicle/1821521.html Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Центр "Поддержка жизни". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости встретились и побеседовали с детьми, получающими услуги в Центре, поинтересовались их заботами.
