США решили усилить свою авиабазу в европейской стране

США попросили Румынию разместить дополнительные вооруженные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для дальнейшего участия американских сил в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Размещение военных сил (США - прим.ред.) сделает Румынию "союзной страной"", - отметил собеседник телеканала.

Как уточняют журналисты, речь идет о развертывании дополнительных истребителей и военнослужащих, при этом их точное количество не раскрывается. Президент Румынии Никушор Дан в свою очередь утром 11 марта созовет заседание Верховного совета обороны, где планируется проанализировать временное размещение американского военного контингента в стране.