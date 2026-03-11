Азербайджан является ключевым партнером Европейского Союза

Азербайджанская Республика является ключевым партнером Европейского Союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"За последний год мы оживили наши отношения. Сегодняшняя встреча является ярким свидетельством нашей общей приверженности дальнейшему сотрудничеству, особенно в области безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. И в целях полного использования существующих механизмов диалога, включая вопросы безопасности и прав человека, мы в настоящее время работаем над новой рамочной основой для более тесного сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Это служит мощным сигналом нашего общего видения будущего. Мы также изучаем возможности углубления нашего сотрудничества в области обороны и безопасности", - сказал Кошта.