Член Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан 11 марта член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостю в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.
