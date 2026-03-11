https://news.day.az/politics/1821547.html

Член Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

11 марта член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостью в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.