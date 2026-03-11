Член Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

11 марта член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.