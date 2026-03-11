Голос древнего азербайджанского инструмента покоряет страны

Ее исполнение на кяманче уже не раз звучало на сценах разных стран мира, раскрывая перед зарубежной аудиторией красоту и духовную глубину азербайджанской музыки. Независимо от культурных различий, тонкое и проникновенное звучание инструмента неизменно встречает теплый прием у слушателей...

В Международном центре мугама состоялся сольный концерт "Ak Bayan" доцента Азербайджанской национальной консерватории, кяманчистки Мехри Асадуллаевой, сообщает Day.Az.

Перед началом концерта гости в фойе Центра ознакомились с выставкой книг, соавтором которых вместе с профессором, заслуженным деятелем искусств Арифом Асадуллаевым является и Мехри Асадуллаева.

На вечере прозвучала не только азербайджанская музыка. Мехри Асадуллаева пленительными звуками кяманчи пригласила зрителей в увлекательное путешествие по миру Востока. Она также исполнила сольные вокальные номера, демонстрируя свой талант и мастерство в разных направлениях музыкального искусства.

О творческом пути музыканта рассказала писательница и поэтесса Махджамал Бабаева.

Мехри Асадуллаева работала с Оркестром народных инструментов имени Саида Рустамова, выступала с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли, Симфоническим оркестром имени Ниязи и Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева. Она стала первой исполнительницей "Концерта для кяманчи" заслуженного деятеля искусств Огтая Раджабова. Произведение посвящено ее матери, народной артистке Шафиге Эйвазовой.

В конце вечера музыкант исполнила восстановленный её отцом, Арифом Асадуллаевым, азербайджанский ритмический мугам "Кереми" и поблагодарила зрителей за искренний интерес к ее творчеству.

На вечере исполнение М.Асадуллаевой сопровождали лауреат международных конкурсов Джалал Самедов (фортепиано), а также на ударных Джабраил Джабраилов, Сабухи Исмаилов и Кенан Садыгов.

Музыкальный вечер подарил настоящие эмоции и был тепло встречен аплодисментами благодарных слушателей.

