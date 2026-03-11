Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец Али Цокаев (92 кг) стал победителем чемпионата Европы U-23 в Сербии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш спортсмен в финале одержал победу над турецким соперником Фатихом Алтунбашем.

Отметим, что ранее борцы вольного стиля Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) завоевали серебряные, а Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг) - бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.