В НОК Азербайджана создана Комиссия по безопасному спорту

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана предпринимает последовательные шаги по защите прав и благополучия всех лиц, задействованных в спортивной среде, в особенности спортсменов. В продолжение этой стратегии, с целью усиления принципов безопасного спорта и обеспечения независимого контроля, создана Комиссия по безопасному спорту.

Как сообщили Day.Az в НОК, комиссия будет вносить вклад в укрепление этических ценностей, честности и справедливых решений в спортивной среде, оценивать соответствие принимаемых политик международным стандартам и представлять стратегические рекомендации.

Состав комиссии сформирован из лиц, обладающих опытом в различных областях:

Азер Алиев - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана, председатель Комиссии по безопасному спорту;

Тахмина Таги-заде - исполнительный директор Национального антидопингового агентста Азербайджана;

Хазар Исаев - председатель Комиссии по справедливым играм;

Фарида Азизова - председатель Комиссии атлетов;

Эльгюн Сафаров - заведующий отделом Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

Новая инициатива будет служить защите благополучия спортсменов, развитию детей и молодежи в безопасной среде, а также укреплению спортивных ценностей.