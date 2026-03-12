Азербайджанский бензин разрушил монополию в Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Сколько бы ни вопили реваншисты-параноики в Армении, азербайджанское топливо все-таки улучшило жизнь армянским автомобилистам. Спрос на него только растет и растет. Подтвердил это сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте. Он подчеркнул, что импорт нефтепродуктов из Азербайджана разрушил существовавшую десятилетиями монополию в топливном секторе Армении.

"Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что помогло снизить цены на топливо на нашем рынке и разрушить существовавшие десятилетиями монополии в топливном секторе", - сказал он.

Премьер также выразил надежду, что в ближайшем будущем Азербайджан станет экспортным направлением для Армении.

Поставки нефтепродуктов, напомним, продолжились в феврале и марте - 4500 и 1984 тонны соответственно. Хоть в Армении среди потребителей поначалу была некая истерика со стороны реваншистов и прочих несогласных с мирной повесткой, мол "никогда не купим!", в конечном итоге все оказалось довольно-таки наоборот - азербайджанский бензин быстро раскупается армянами.

Подтвердил данный факт министр экономики Геворк Папоян интересующимся журналистам. По его словам, бензин по 430 драмов ("упаси господь, лишь бы не 440") пользуется высоким спросом и быстро раскупается. После его окончания цены на другие виды топлива растут.

"Чем больше объем поставок, тем быстрее топливо исчезает с рынка, поскольку потребители активно покупают более дешевый бензин. Как только азербайджанский бензин заканчивается, цены на другие виды топлива повышаются", - отметил Папоян.

Кроме того, Папоян добавил, что в целом объем товарооборота между Арменией и Азербайджаном может со временем достичь сотен миллионов долларов и Ереван и Баку уже обменялись списками товаров для двусторонней торговли, однако процесс "требует времени". Но что имеют армяне на данный момент? Большую выгоду. Именно то, о чем Азербайджан и говорил, предложив мирный договор и открытие коммуникаций. Да, есть некая кучка, которая все еще сопротивляется благоприятной для региона повестке, а некоторые их сказкам по-началу верили, факты оспорить невозможно. Предложение - выгодное с какой бы стороны на это не смотреть.

Месяцем ранее в армянских СМИ говорилось, что отправленные Азербайджаном в Армению нефтепродукты существенно снизили цены на бензин в стране - аж на 20-30%. До появления азербайджанских нефтепродуктов монополисты в Армении годами держали завышенные цены. Как только на рынок поступил бензин из Азербайджана, стоимость топлива сразу пошла вниз. До этого момента рынок топлива в Армении был откровенной монополией и контролировался ограниченным кругом импортеров, которые годами удерживали высокие цены без какого-либо давления извне. Появление альтернативного источника поставок разрушило эту модель.

Азербайджанский бензин стал ценовым ориентиром. Его импорт автоматически сформировал нижнюю границу стоимости топлива, ниже которой потребитель уже понимает, что переплата необоснованна. В этих условиях даже те компании, которые продолжают закупать бензин в Европе или России, вынуждены корректировать ценники, чтобы не потерять клиентов. Иначе автомобилисты просто уедут на заправки, где топливо дешевле.

Именно поэтому рынок начал реагировать синхронно. Это классический эффект конкуренции, о чем говорил и говорит Никол Пашинян.

Иными словами, благодаря Азербайджану повседневная жизнь у автомобилистов в Армении улучшилась. И в этом вся суть мира. Баку просто делает то, что считает правильным и выгодным для региона. Можете не благодарить, но и противиться не надо, ибо дальше будет еще лучше - с окончательным подписанием мирного договора. Но над этим Еревану еще работать и работать.