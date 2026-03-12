Трамп о минах в Ормузском проливе

США не считают, что Вооруженные силы Ирана разместили мины в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Мы так не думаем", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на два источника сообщило, что Иран уже разместил около десятка мин в проливе.