https://news.day.az/world/1821565.html Трамп о минах в Ормузском проливе США не считают, что Вооруженные силы Ирана разместили мины в Ормузском проливе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома. "Мы так не думаем", - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на два источника сообщило, что Иран уже разместил около десятка мин в проливе.
