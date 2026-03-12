Террористическая атака на КПП в Тегеране - погибли полицейские
Около 10 сотрудников иранских сил безопасности погибли в результате нескольких нападений на полицейские контрольно-пропускные пункты в столице Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Fars.
По информации его источников в иранских силовых структурах, "группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП в Тегеране".
Те же источники сообщили о прошедших "столкновениях и взрывах в нескольких кварталах" города. По их утверждению, "учитывая характер атак, они [атаки] были спровоцированы [израильской разведслужбой] "Моссад", и имели целью организацию диверсий в стране".
Как указывает Fars, ситуация в районах, где были отмечены столкновения, находится под контролем правоохранительных органов.
