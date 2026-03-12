https://news.day.az/society/1821570.html Задержана руководитель сети салонов красоты в Баку Руководитель сети салонов красоты "Beautytime" Кёнуль Гамзаева задержана. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", предпринимательница обвиняется в крупном мошенничестве. Несколько дней назад К. Гамзаева была объявлена в розыск за уклонение от следствия.
