СБ ООН отклонил резолюцию РФ

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению боев и возвращению к переговорам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов (США, РФ, Китая, Великобритании и Франции).

Российский документ состоит из четырех пунктов. Проект резолюции "призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами". Помимо этого, документ "в самой резкой форме осуждает все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру" и призывает к их защите в соответствии с международным правом. В резолюции также подчеркивается "важность обеспечения безопасности всех государств на Ближнем Востоке и за его пределами". Документ от имени СБ ООН "настоятельно призывает все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к переговорам и в полной мере использовать политические и дипломатические средства".