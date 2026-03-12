Гороскоп на 12 марта

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня не лучший день для Овна: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Овен будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Телец

Сегодня Тельцу может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Тельца, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Тельца будет ужасен, как атомный взрыв!

Близнецы

Cегодня достижения Близнецов будут во многом зависеть от того, с какой ноги они встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении они встали. Хотя их энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Близнецов. Если они выберут позитив, то не пожалеют: с его помощью сегодня они способны творить чудеса!

Рак

Сегодня Раку будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Рака к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Лев

Сегодня Лев будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Лев может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Лев ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Дева

Сегодня Дева будет настроена использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Она может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Дева даже готова щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это она будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Весы

Сегодня Весы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Весам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня они способны безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Весам отличный повод отдохнуть.

Скорпион

Сегодня активность Скорпиона будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Скорпион способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Скорпиону вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Стрелец

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Стрельца: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Стрельца один: "Конечно!". Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Козерог

Сегодня день наделяет Козерога огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Козерога. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское "Я". Зато если от Козерога потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!

Водолей

Сегодня от Водолея бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у него лежит пропасть, которую у Водолея не будет сил преодолеть. Так что Водолею ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Рыбы

Сегодня фантазия Рыб заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от них быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Рыб будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самих же Рыб лучше, если жизнь сегодня поставит перед ними пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Рыбы имеют шанс превзойти самих себя!