ФБР разослало предупреждение

Федеральное бюро расследований (ФБР) разослало в полицейские департаменты штата Калифорния предупреждение о возможных ударах иранских беспилотников по Западному побережью Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал ABC.

По его версии, соответствующее предупреждение было распространено среди полиции несколько дней назад. "Мы недавно получили информацию, что с начала февраля 2026 года Иран якобы стремился провести неожиданную атаку с использование беспилотных летательных аппаратов с борта неизвестного судна по побережью США, в частности против неустановленных целей в Калифорнии в случае, если США нанесут удары по Ирану", - приводит телеканал текст предупреждения ФБР.