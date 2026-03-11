"Хезболла" начала военную операцию против Израиля, выпущено более 100 ракет

Ливанское движение "Хезболла" официально объявило о начале военной операции против Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское агентство Fars.

""Хезболла" официально объявила о начале операции против Израиля", - говорится в заявлении.

Следом агентство заявило о "самой тяжелой" ракетной атаке "Хезболлы" по Израилю. По каким именно объектам и местам была нанесена атака, Fars не уточнил.

При этом агентство публикует кадры ударов, как утверждается, по северным районам Израиля. По некоторым данным, движение выпустило более 100 ракет.