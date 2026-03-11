https://news.day.az/world/1821556.html "Хезболла" начала военную операцию против Израиля, выпущено более 100 ракет - ВИДЕО Ливанское движение "Хезболла" официально объявило о начале военной операции против Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское агентство Fars. ""Хезболла" официально объявила о начале операции против Израиля", - говорится в заявлении. Следом агентство заявило о "самой тяжелой" ракетной атаке "Хезболлы" по Израилю.
"Хезболла" начала военную операцию против Израиля, выпущено более 100 ракет - ВИДЕО
Ливанское движение "Хезболла" официально объявило о начале военной операции против Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское агентство Fars.
""Хезболла" официально объявила о начале операции против Израиля", - говорится в заявлении.
Следом агентство заявило о "самой тяжелой" ракетной атаке "Хезболлы" по Израилю. По каким именно объектам и местам была нанесена атака, Fars не уточнил.
При этом агентство публикует кадры ударов, как утверждается, по северным районам Израиля. По некоторым данным, движение выпустило более 100 ракет.
