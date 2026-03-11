Китай заинтересован в поддержке усилий Азербайджана по разминированию.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в ходе встречи с председателем правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Вугаром Сулеймановым.

В ходе встречи были проведены переговоры по вопросам реализации "Меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования", подписанного между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Министерством иностранных дел КНР. Документ был заключен в рамках "Совместного заявления об установлении всестороннего стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанного 23 апреля 2025 года в Пекине лидерами двух стран. Также были обсуждены другие вопросы сотрудничества.

Генеральный директор Сунь Сяобо отметил, что подписанный документ является важным этапом в развитии отношений между двумя странами. По его словам, деятельность по гуманитарному разминированию играет важную роль в процессе послевоенного восстановления и реконструкции Азербайджана. Он подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в поддержке усилий Азербайджана по разминированию и в дальнейшем расширении сотрудничества в этой сфере.

Вугар Сулейманов поблагодарил китайскую сторону за вклад в деятельность по разминированию в нашей стране и отметил, что этот шаг является проявлением солидарности дружественного государства в важной гуманитарной миссии Азербайджана.