Никол Пашинян поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять ограничения на железнодорожные перевозки в Армению через территорию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом Пашинян заявил, выступая в Европейском парламенте.

"Впервые со времени независимости в ноябре 2025 года в Республику Армения прибыл поезд через территорию Азербайджана, также следуя через Грузию. Этому предшествовало заявление Президента Азербайджана в октябре 2025 года о снятии ограничений на железнодорожные перевозки в Армению через территорию Азербайджана, и я благодарен Президенту Азербайджана за это решение", - сказал премьер-министр Армении.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению, а позже и российского.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 22 тысяч тонн зерна (320 вагонов), а также 610 тонн удобрений (9 вагонов).