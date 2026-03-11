Названы факторы, влияющие на размер пенсии

Размер пенсии в Азербайджане формируется на основе трудового стажа, заработной платы и социальных страховых взносов. Однако нередко граждане, работавшие на одной должности и в одной организации, получают разные суммы выплат.

Как сообщает Day.Az, до назначения пенсии рассчитываются все социальные показатели гражданина и его пенсионный капитал. То есть страховые взносы, уплаченные человеком за время работы, и накопленный капитал играют основную роль при определении размера пенсии.

Один из вопросов, который интересует многих: почему два человека, работавшие на одной должности, на одном предприятии и в одни и те же годы, получают разные суммы пенсии?

По словам экспертов, на это может быть несколько причин. Например, один из работников на той же должности мог получать более высокую зарплату или дополнительные премии. Поскольку с этих премий также уплачиваются взносы социального страхования, пенсионный капитал такого человека формируется в большем объеме, и в результате размер его пенсии оказывается выше.