https://news.day.az/azerinews/1821481.html Enerji tərəfdaşlığımız heç vaxt olmadığı qədər əhəmiyyətlidir - Antonio Koşta Bu gün İranda baş verən müharibə dünya enerji bazarlarını silkələyir və bu baxımdan bizim enerji tərəfdaşlığımız heç vaxt olmadığı qədər əhəmiyyətlidir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında deyib.
"Avropa İttifaqı Azərbaycanın enerji keçidini və gündəliyini dəstəkləmək üçün sərmayə cəlb etməyə hazırdır. Bu işdə bizim qitədən olan bərpaolunan enerji ilə şirkətləri də fəal rol oynaya bilər", - deyə o əlavə edib.
