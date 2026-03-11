https://news.day.az/politics/1821464.html Азербайджан может сыграть важную роль в рамках плюралистического подхода - Джин Бадершнайдер Азербайджан может сыграть важную роль в рамках плюралистического подхода. Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.
"Азербайджан может сыграть чрезвычайно важную роль - в рамках более плюралистического подхода и гибкой системы сотрудничества, - помогая в течение ближайших дней формировать коалиции стран, готовых действовать в сложившейся ситуации", - сказала Д. Бадершнайдер.
По ее словам, участникам форума предстоит услышать чрезвычайно важные обсуждения о будущем.
