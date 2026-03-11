В Баку обсуждены перспективы развития азербайджано-костариканских отношений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с первым вице-президентом Коста-Рики Франсиско Камбоа, находящимся с визитом в нашей стране.

Во время встречи была подчеркнута значимость участия Ф. Камбоа в 13-м Глобальном Бакинском форуме.

Отмечено, что на фоне растущей напряженности в мире и сложных геополитических процессов форум играет важную роль как платформа для продвижения диалога, укрепления взаимного доверия и расширения сотрудничества.

На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-костариканских отношений в сферах экономики, инвестиций, "зеленой" энергетики, гуманитарной деятельности и других областях.

В заседании приняла участие Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.