Иран меняет тактику операции против США и Израиля

Иран меняет тактику операции против Израиля и США. Об этом сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", который цитирует агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там отметили, что вместо ответных ударов Иран теперь будет наносить "удар за ударом".

"Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом", - сказало командование.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.