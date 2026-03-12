https://news.day.az/officialchronicle/1821640.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность По объемам экспортируемого трубопроводного газа и географическому охвату Азербайджан является страной номер один в мире. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
По объемам экспортируемого трубопроводного газа и географическому охвату Азербайджан является страной номер один в мире.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.
Глава государства отметил, что объемы экспорта в настоящее время растут и будут продолжать расти. Это важный фактор энергетической безопасности для многих стран. Как надежный поставщик нефти на международные рынки, Азербайджан будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение энергетической безопасности.
