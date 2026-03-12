По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что 18 марта поездки будут организованы в обоих направлениях.

Билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".

Отметим, что по данному направлению также ежедневно осуществляются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.