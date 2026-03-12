https://news.day.az/society/1821613.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Отмечается, что 18 марта поездки будут организованы в обоих направлениях.
В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что 18 марта поездки будут организованы в обоих направлениях.
Билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Отметим, что по данному направлению также ежедневно осуществляются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
