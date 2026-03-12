Президент Ильхам Алиев: Мир с Арменией существует не только на бумаге

Мир с Арменией существует не только на бумаге. Хотя существующая Совместная декларация была подписана и парафирована несколько месяцев назад, мы уже чувствуем мир на местах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что вдоль наших границ больше нет места перестрелкам, жертвам и потерям, глава государства отметил: "Мы сняли ограничения на транспортировку товаров, поступающих в Армению с разных направлений. Мы возобновили торговлю и экспорт необходимых нефтепродуктов в эту страну".