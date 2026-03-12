В современном агрессивном мире важно стремиться соблюдать принципы справедливости.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на открытии XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Мир полон опасных, агрессивных, по сути злых и ужасных идей. Но в то же время у нас есть к чему стремиться. И, как показывает история, существует истинное величие. Есть понимание того, что такое справедливость, правота, правила, и как они могут отличить варварство от цивилизации", - сказала она.

Экс-президент отметила, что в разделенном и конфликтном мире конфликты, разногласия и различия во мнениях превращаются в военные действия, в смерть и разрушение, приводя не только к гибели людей, но и к утрате цивилизации.

Вике-Фрейберга выразила надежду, что дебаты на форуме внесут свой вклад в мировую дискуссию о том, где находится мировое сообщество, почему происходят ошибки, и что отдельные люди и группы могут предпринять.