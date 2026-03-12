В Азербайджане могут закрыться два банка

В ближайшее время могут прекратить деятельность два банка в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Lent.az председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж.

По его словам, банковская система Азербайджана вступила в новый этап развития.

"Многие аналитики, в том числе международные рейтинговые организации, высоко оценивают роль Центрального банка в регулировании банковского сектора. Работы, проведенные в последнее время, также свидетельствуют об успехах этой регулирующей политики.

Банки, которые были выведены с рынка или закрылись, не были сильными - это были финансовые учреждения, работавшие с убытками и имеющие проблемный кредитный портфель. На мой взгляд, закрытие или изменение формата таких банков было необходимым. Преобразование банков в небанковские кредитные организации означает продолжение их деятельности, но уже в иной форме.

Можно сказать, что в ближайшее время будут закрыты еще два банка.

Чтобы это определить, достаточно взглянуть на банковскую систему. История ранее закрытых банков показывает, что у них были серьезные долговые и финансовые проблемы", - сказал он.

Он отметил, что небанковские кредитные организации во многих случаях являются клиентами банков.

"Они привлекают капитал из банков и затем, добавляя определенный процент, выдают кредиты населению. Основная особенность НБКО заключается в том, что оформить кредит у них с юридической точки зрения быстрее. Поэтому граждане часто обращаются к ним, не обращая внимания на более высокие процентные ставки, а из-за скорости процесса.

Коммерческие банки, чтобы сохранить ликвидность, усложняют свою кредитную политику. Поэтому НБКО с более высокими процентными ставками имеют более широкую клиентскую базу.

Как банки, так и небанковские кредитные организации могут привлекать капитал из-за рубежа - от международных донорских организаций - для дальнейшего кредитования. Это обходится дешевле и не оказывает значительного влияния на общую процентную ставку. В то же время привлечение средств на внутреннем рынке из-за высоких процентов снижает доступность кредитов для населения", - добавил он.