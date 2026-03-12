На Глобальном Бакинском форуме обсудят вопросы безопасности и энергетики - экс-премьер-министр Болгарии
На Глобальном Бакинском форуме обсудят вопросы безопасности и энергетики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков на полях XIII Глобального Бакинского форума.
"Болгария - друг Азербайджана. Я рассчитываю на очень плодотворные и продуктивные встречи в ближайшие несколько дней, в ходе которых будут обсуждаться вопросы безопасности и энергетики, которые в последнее время имеют критически важное значение", - сказал он.
По его словам, сейчас важное время для мира и региона, и это также важное время для обмена мнениями между заинтересованными сторонами.
Петков отметил, что форум организован на высшем уровне.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре