На Глобальном Бакинском форуме обсудят вопросы безопасности и энергетики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков на полях XIII Глобального Бакинского форума.

"Болгария - друг Азербайджана. Я рассчитываю на очень плодотворные и продуктивные встречи в ближайшие несколько дней, в ходе которых будут обсуждаться вопросы безопасности и энергетики, которые в последнее время имеют критически важное значение", - сказал он.

По его словам, сейчас важное время для мира и региона, и это также важное время для обмена мнениями между заинтересованными сторонами.

Петков отметил, что форум организован на высшем уровне.