XIII Глобальный Бакинский форум посвящен крайне актуальной для современного мира теме

XIII Глобальный Бакинский форум начинает работу под темой "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Как сообщает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети.

Х. Гаджиев подчеркнул, что форум посвящен теме, которая является крайне актуальной для современного мира, и проходит в период, когда международная система переживает глубокие трансформации.

"Даже в условиях, когда во многих частях мира отменяются многочисленные авиарейсы и увеличивается количество предупреждений о поездках, собрать около 400 участников для проведения такого международного форума требует больших усилий и координации.

Успешная организация этой встречи и создание платформы для диалога и обсуждений демонстрируют сильную приверженность многостороннему сотрудничеству.

Это также является показателем того, что международное сообщество рассматривает Азербайджан как один из дипломатических центров региона и проявляет к нему доверие", - говорится в публикации.