Новые правила оплаты проезда в автобусах внедрят в Азербайджане

Планируется введение в использование новых автобусных карт, а также переход на систему расчета оплаты в зависимости от расстояния поездки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", в ближайшие годы предусмотрена реализация ряда важных изменений, направленных на совершенствование системы общественного транспорта.

В рамках этих изменений в 2026-2028 годах планируется поэтапный переход на модель контрактов "Brutto".

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что новый подход на первоначальном этапе будет применяться к автобусам, оснащенным двигателями на сжатом природном газе и электрическими двигателями, в которых уже внедрена система безналичной оплаты. Речь идет о транспортных средствах, работающих на административных территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также Абшеронского, Агдамского, Шушинского и Лачинского районов.

