Объявлены даты регистрации для участия в этом экзамене

Первый этап первой попытки вступительного экзамена в резидентуру в Азербайджане состоится 3 мая.
Как сообщает Day.Az, регистрация для участия в экзамене будет проводиться с 13 по 20 апреля.
Ранее мы сообщали, когда будут объявлены результаты выпускного экзамена.
