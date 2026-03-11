Объявлены даты регистрации для участия в этом экзамене

Первый этап первой попытки вступительного экзамена в резидентуру в Азербайджане состоится 3 мая.

Как сообщает Day.Az, регистрация для участия в экзамене будет проводиться с 13 по 20 апреля.

Ранее мы сообщали, когда будут объявлены результаты выпускного экзамена.