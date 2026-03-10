Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ищет партнеров для развития геотермальных проектов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев в ходе панельных дискуссий на тему "Энергетическая инфраструктура и приток капитала в энергетическое будущее" на американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне, передает Day.Az.

"Впервые в регионе мы заинтересованы в изучении нетрадиционных способов освоения энергетических ресурсов. Именно поэтому вместе с ExxonMobile мы рассматриваем как гидроразрыв пласта, так и негидроразрывные работы. Таким образом, около 20% территории страны будет охвачено проектами такого типа совместно с Exxon. Мы работаем с экспертами на суше, изучая гидроразрыв пласта и негидроразрывные работы. Мы прекрасно понимаем, что существуют определенные экологические проблемы. Мы сможем решить и эту экологическую проблему. Мы будем продолжать предоставлять им идеи и технологии", - сказал он.

Исаев отметил, что технология гидроразрыва пласта, используемая американскими компаниями, может применяться и в геотермальной энергетике.

"Мы не реализовывали геотермальные проекты для добычи нефти. Но для нас это все еще интересно. И мы ищем партнеров, которые могли бы присоединиться к нам в качестве акционеров для совместного развития геотермальной энергетики", - добавил он.