По художественной гимнастике пройдет Открытое региональное первенство

19 марта состоится Открытое региональное первенство по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соответствующую информацию организаторов, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az.

В турнире примут участие юные гимнастки, представляющие различные регионы страны. Спортсменки продемонстрируют свои навыки и подготовку в рамках регионального первенства.