https://news.day.az/sport/1821389.html По художественной гимнастике пройдет Открытое региональное первенство 19 марта состоится Открытое региональное первенство по художественной гимнастике. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соответствующую информацию организаторов, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az. В турнире примут участие юные гимнастки, представляющие различные регионы страны.
По художественной гимнастике пройдет Открытое региональное первенство
19 марта состоится Открытое региональное первенство по художественной гимнастике.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соответствующую информацию организаторов, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az.
В турнире примут участие юные гимнастки, представляющие различные регионы страны. Спортсменки продемонстрируют свои навыки и подготовку в рамках регионального первенства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре