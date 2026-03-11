Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем - 7-12 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 775 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны небольшие осадки. В отдельных районах временами будет наблюдаться туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью от -7 до -12 градусов, днем от -3 до -2 градуса.

