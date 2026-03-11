Трамп пригрозил Ирану "невиданными последствиями"

Иран должен немедленно убрать мины из Ормузского пролива, если он их установил.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп написал в своей публикации в социальной сети Truth Social.

"Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, мы требуем, чтобы они были немедленно убраны! Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными", - написал он.

По его словам, если Иран уберет размещенные в проливе мины, это станет "гигантским шагом в правильном направлении".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.