Президент США Дональд Трамп не исключает ввод наземных войск в Иран.

Как передает Day.Az, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Что касается ввода наземных войск, Трамп не исключает никаких вариантов. В конечном итоге операция завершится, когда главнокомандующий решит, что военные цели достигнуты и Иран находится в положении полного и безоговорочного поражения - независимо от того, признает он это или нет", - сказала она.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.