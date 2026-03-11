Израиль объявил о завершении авиаударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Силы обороны Израиля (IDF) завершили нанесение ударов по объектам "Хезболла" в Бейруте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в официальном Telegram-канале IDF.

"Сегодня утром Силы обороны Израиля завершили волну дополнительных ударов, направленных по объектам террористической организации "Хезболла" в районе Дахия Бейрута, включая командные центры и объекты, где хранятся вооружения террористической организации", - говорится в сообщении.

IDF добавляет, что перед ударами были приняты меры для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению. К ним относятся предварительные предупреждения, использование высокоточного оружия и воздушная разведка.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейед Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейеда Али Хаменеи - Сейеда Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США - 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.