Раненый при ударах по Дубаю гражданин Азербайджана выписан из больницы.

Об этом сообщили Day.Az в Генконсульстве Азербайджана в Дубае.

"В первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке гражданин Азербайджанской Республики, получивший ранение и госпитализированный в городе Дубай, завершил лечение и сегодня был выписан из больницы.

Генеральное консульство Азербайджана в Дубае проводило гражданина и члена его семьи в аэропорт. Ожидается, что сегодня он вернется в нашу страну регулярным рейсом из Дубая", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.