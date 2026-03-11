Windows начали принудительно обновлять

Корпорация Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры под управлением старых версий Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты заметили жалобы пользователей, которые рассказали, что их устройства с Windows 11 24H2 обновили до версии 25H2 без ведома. По мнению авторов медиа, количество отчетов говорит о том, что подобное поведение Microsoft - не случайность.

Чаще всего пользователи жалуются, что обнаружили автоматически обновленную Windows 11, хотя некоторые рассказали, что Microsoft без спроса обновила их Windows 10 до Windows 11. По словам журналистов, есть много пользователей, которые намеренно откладывают обновление операционной системы (ОС), и для них принудительный апдейт может стать неприятным сюрпризом.

Журналисты Windows Central дали советы пользователям, которые не хотят обновлять свою копию ОС. Они напомнили, что в параметрах Windows можно установить отсрочку обновлений на срок до пяти недель и постоянно продлевать ее.