Израиль намерен выделить миллиарды долларов на нужды военных действий

Израиль намерен выделить миллиарды долларов в специальный военный бюджет в свете операции против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о таких планах сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном совместно с министром финансов Бецалелем Смотричем и распространенном канцелярией главы правительства.

Говоря об ударах по Ирану, Нетаньяху привел версию, согласно которой Израиль "был просто обязан начать эту кампанию", стремясь устранить ядерный и ракетный потенциал исламской республики. "Но есть одно большое "но": это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет в десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям", - сообщил он.

Точную сумму при этом премьер не привел. 10 млрд шекелей по текущему курсу эквивалентны $3,25 млрд. Незадолго до выступления Нетаньяху и Смотрича агентство Bloomberg сообщило, что власти Израиля хотят увеличить бюджет на оборонные расходы почти на 40 млрд шекелей ($13 млрд) для финансирования военной операции против Ирана.

По сведениям агентства, голосование израильского правительства по этому вопросу может пройти уже во вторник, а рассмотрение в парламенте - к концу месяца. Упомянутая сумма составляет порядка 2% ВВП еврейского государства. Средства планируется потратить на пополнение арсеналов и на расходы, связанные с резервистами.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.