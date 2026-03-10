США считают, что Иран пока не хочет дипломатии

Соединенные Штаты полагают, что Иран пока не хочет вести поиски дипломатического решения конфликта с Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Президент [США Дональд Трамп] говорил, что он открыт к коммуникации. Вопрос состоит в следующем, <...> хотят ли они достичь дипломатического решения? Пока что свидетельства указывают, что нет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Уиткофф выразил уверенность, что, если Иран хочет переговоров, Трамп "был бы открыт к этому". "Но пока имеет смысл лишь "мир через силу", - добавил он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.